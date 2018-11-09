"عكاشة" يفتح النار على محمد رمضان لهذا السبب

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الدراما صنعت في المجتمع المصري 3 شخصيات، وهما "الفهلوي، أبوالعريف، المفتي".

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، يوم الجمعة، أن خطورة الإعلام ليست وليدة اليوم أو الأمس، ولكن منذ أيام الأبيض والأسود، لافتًا إلى أن مسلسل سر الأرض كان من إنتاج وزارة الزراعة وأنتج نجم مثل أحمد آدم.

