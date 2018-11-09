"عكاشة" يفتح النار على محمد رمضان لهذا السبب

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الدراما صنعت في المجتمع المصري 3 شخصيات، وهما "الفهلوي، أبوالعريف، المفتي".
وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، يوم الجمعة، أن خطورة الإعلام ليست وليدة اليوم أو الأمس، ولكن منذ أيام الأبيض والأسود، لافتًا إلى أن مسلسل سر الأرض كان من إنتاج وزارة الزراعة وأنتج نجم مثل أحمد آدم.
ودعا الممثل محمد رمضان إلى تقديم أعمال فنية تخدم المجتمع بدلا من نوعية الأفلام والمسلسلات التي يقدمها، قائلا: "بطل ما يطلع يلف بالعربيتين بتوعه يجي يعمل مشهدين يفيدوا البلد" مضيفا: "بدل ما العيال شايلة سكاكين، وبتحدد دقنها".


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