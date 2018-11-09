برلماني يشن هجوم ناري على لاعبي الأهلي ويوجه رسالة لـ"الخطيب"

هاجم عضو مجلس النواب، النائب سعيد حساسين، لاعبي النادي الأهلي والمدرب كارتيرون، قائلًا: "كارتيرون نايم".

وأضاف "حساسين"، خلال برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين +"، مساء الجمعة : "لاعيبة الأهلي خذلونا ومكنش ليهم علاقة بفانلة الأهلي، مش عارف ده عيب لاعيبة ولا عيب مدرب".

وأضاف "حساسين"، خلال برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين +"، مساء الجمعة : "لاعيبة الأهلي خذلونا ومكنش ليهم علاقة بفانلة الأهلي، مش عارف ده عيب لاعيبة ولا عيب مدرب".