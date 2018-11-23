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9 قتلى بهجوم مسلح على مركز شرطة في ليبيا

عرب وعالم

هجوم مسلح في ليبيا - أرشيفية
هجوم مسلح في ليبيا - أرشيفية

وكالات - خالد الشرقاوي

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داعش

هجوم

ليبيا

قتل 9 أشخاص في هجوم شنه مسلحون، يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم "داعش"، على مركز شرطة مدينة "تازربو" جنوب شرقي ليبيا.

وأفادت "روسيا اليوم" بأن مجموعة مسلحة قامت باقتحام مركز شرطة مدينة "تازربو"، واحتجزت آمر المركز وبعض من عناصر الشرطة.

وأكد المصدر ذاته، حصول اشتباكات بين المسلحين والقوات الأمنية التي طوقت المركز، مشيرا إلى وجود أنباء عن وقوع قتلى وجرحى في الاشتباكات.

وذكر شهود عيان أن العناصر التي نفذت الهجوم استخدمت المحتجزين "دروعا بشرية".



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