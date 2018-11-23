الحكومة تبدأ دراسات مد "المترو" إلى قليوب

23 نوفمبر 2018 - 08:24 م

تتجه وزارة النقل إلى مد الخط الثاني لمترو الأنفاق "شبرا ـ المنيب" إلى مدينة قليوب، بطول 8.8 كيلو متر، وتكلفة مبدئية 7 مليارات جنيه.

وقال الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، توقع الشهر المقبل، عقد الاستشاري لبدء الدراسات النهائية للمشروع.

وقال "شعت"، في تصيحات صحفية، إن المكتب الاستشاري الفرنسي "سيسترا" فاز بالمناقصة المحدودة التي تقدم لها 6 مكاتب استشارية عالمية ومصرية، وذلك للقيام بالأعمال الاستشارية لمشروع مد الخط الثاني لمترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى قليوب، بقيمة إجمالية 50.163 مليون جنيه، ودراسات التفصيلية والتصميمات والإشراف على أعمال تنفيذ المشروع.

وأضاف أن "لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق اعتمدت فوز المكتب الاستشاري الفرنسي (سيسترا) للقيام بالأعمال الاستشارية لمشروع مد الخط الثاني لمترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى قليوب بقيمة إجمالية 50.163 مليون جنيه، على أن يقوم المكتب الاستشاري بالدراسات التفصيلية والتصميمات والإشراف على أعمال تنفيذ المشروع".

وتابع: أن "مسار امتداد الخط سيكون موازيا لشريط السكة الحديد حتى يصل إلى شمال قليوب، ويتضمن إنشاء مجمع مواقف لسيارات الإقليم وجراج متعدد الطوابق بجوار محطة مترو قليوب، بحيث تكون قليوب محطة تبادلية لكافة وسائل النقل".

وكشف "شعت" أن مد المترو لقليوب يأتي في خطة الوزارة لربط القاهرة الكبرى بالطريق الإقليمي، وتقليل الكثافة المرورية، وتقليل زمن رحلات الركاب، ونقل وسائل النقل إلى خارج القاهرة.

من ناحية أخرى، كشف نائب الوزير أن الهيئة تواصل التجهيز لافتتاح للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، التي تشمل 4 محطات، وهي: "النزهة، وهارون الرشيد، وألف مسكن، ونادي الشمس"، وذلك نهاية العام الجاري.



