  • الجمعة 23 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:17 م
بحث متقدم
السيسي ورئيس الحكومة الجديد

5 مكاسب ستجنيها مصر من التحول للحكومة الرقمية

جوزيه

تفاصيل اجتماع إدارة الأهلي مع "جوزيه"

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

المترو

الحكومة تبدأ دراسات مد "المترو" إلى قليوب

الأمطار على المحافظات

طوارئ وانقطاع للكهرباء وغرق بالشوارع.. الأمطار تجتاح المحافظات

النائب محمد أبوحامد

أبوحامد: شيخ الازهر يسير على خطى الإخوان

الصيدلي المقتول

وصول جثمان الصيدلي المقتول بالسعودية إلى القاهرة

السبسى

رسميًا.. تونس تقر المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة

خاشقجي

سؤال عن مقتل "خاشقجي" في امتحان كلية الحقوق

أمطار

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدًا

بالمعصرة

ملثمون يحرقون سيارتين لرئيس جمعية الإسكان

قضايا وحوادث

حريق سيارة
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

الانتهاء من حجز وحدات بالشيخ زايد بعد نصف ساعة من طرحها

#

41 ألف جنيه زيادة بوحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة

#

كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

#

الوزراء يتوعد المخالفين بالمدن الجديدة

الاجهزة الامنية

حلوان

اشعال النار

ملثمين

سيارتين

أقدم عدد من الأشخاص الملثمين، على إشعال النيران في سيارتين ملك رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان بوادى حوف المعصرة، في حلوان، أثناء توقفهما أمام منزله بشارع 6 وادى حوف دائرة القسم.

كان العقيد مجدى خلف، مأمور قسم المعصرة، قد تلقي بلاغًا من فؤاد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان بوادى حوف، مفاده اكتشافه قيام مجهولين بإضرام النيران في سيارة ملكه وأخرى ملك نجل شقيقه، حال توقفهما أمام منزله بشارع 6 دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث رصدت إحداهما أشخاص ملثمين لحظة ارتكابه الجريمة، وجار تحديدهم والقبض عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» نيويورك تايمز: لا مبرر لممارسات ميانمار بحق المسلمين
» 9 قتلى بهجوم مسلح على مركز شرطة في ليبيا
» القبض على «ريا وسكينة» في قنا
» لهذا السبب.. تأجيل الجمعية العمومية للأهلي
» النيابة التركية: «جولن» وراء اغتيال السفير الروسي
» "الاقتصادية لقناة السويس" تحصل 7.5 مليار جنيه
» بالصور.. الشرطة البرازيلية تصادر سيارات رونالدينيو بعد إفلاسه
» أسعار خام برنت تهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2017
» «الأزهر» يدين التفجير الإرهابي في باكستان
» شاهد.. «صلاح» يداعب «لوفرين» أثناء المران
» «فتح» تعلن إرسال وفد من الحركة إلى مصر

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز