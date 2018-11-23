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مفتي الجمهورية يدين الهجمات الإرهابية في باكستان

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الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

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أدان مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، الهجمات الإرهابية التي استهدفت مقر القنصلية الصينية في مدينة كراتشي الباكستانية، وكذلك الهجوم الإرهابي الذي وقع في سوق بمنطقة "أوراكزاي السفلى" القبلية الواقعة شمال غربي البلاد؛ مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وأكد علام في بيان اليوم الجمعة، رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة أشكال الاعتداءات الإرهابية الآثمة وترويع الآمنين والأبرياء دون وجه حق، مجددا دعوته إلى ضرورة تعاون المجتمع الدولي لمواجهة كافة أشكال العنف والتطرف، واستئصال جذور الإرهاب البغيض الذي يهدد كل العالم دون استثناء.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لباكستان، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.


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