صحفية تتهم كوافير بحرق شعرها والنيابة تحقق

23 نوفمبر 2018 - 08:56 م

أقدمت صحفية تعمل بإحدى الصحف القومية, علي تحرير محضراً ضد كوافير شهير اتهمته فيه حرق شعرها، والتسبب بتلف فروة الرأس أثناء وجودها لعمل بروتين للشعر، فيما تم أحيل المحضر إلى نيابة الدقى التى باشرت التحقيق فى الواقعة.

واتهمت الصحفية هدى سعد، م ب نسر الشهير، كوافير شهير بمنطقة بالدقي بحرق شعرها، ما تسبب لها في تلف شديد في الشعر وحروق في فروة الرأس.

وبدأ مهاب الصياد، وكيل نيابة الدقى، التحقيق فى الواقعة، وتسلم تقرير الكشف الطبي الصادر من مستشفى 6 أكتوبر التابعة للتأمين الصحي، والذي أفاد بوجود تلف شديد وتساقط في الشعر، وحروق في فروة الرأس ناتجين عن استخدام مادة حارقة.

وقالت الصحفية، أمام النيابة، إنها طلبت من الكوافير، أن يقوم بعمل بروتين للشعر، لكنه حينما قام بذلك تسبب في حرق شعرها لاستخدامه مادة حارقة مجهولة المصدر، ما أدى إلى تساقط شعرها بشكل كامل بعد غسله.

وأضافت، أن المشكو في حقه عرض مبلغا ماليا للتصالح، ولكنها رفضت ذلك، وتمسكت في تحقيقات النيابة بحقها المدني والجنائي بالقضية التى حملت رقم 7285 جنح الدقي.