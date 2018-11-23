تفاصيل اجتماع إدارة الأهلي مع "جوزيه"

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الاهلى

سيد عبدالحفيظ

جوزيه

التقى سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالبرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للفريق، على خلفية إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، من تدريب القلعة الحمراء.

وأرجعت مصادر أسباب الجلسة التي عُقدت في مقر البرتغالي بالقاهرة، إلى استشارته في الأزمة التي يواجهها الفريق بعد خسارة نهائي أفريقيا والخروج أمس من كأس زايد للأندية الأبطال.

وشهدت الجلسة وقوف "عبد الحفيظ"، على رؤية جوزيه الكاملة بشأن المرحلة المقبلة في الأهلي وكيفية الخروج من النفق المظلم الذي دخله فريق الكرة بعد خسارة بطولتين في أقل من أسبوعين.



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