إصابة ضابطين و3 مجندين في تصادم سيارة شرطة بميكروباص

23 نوفمبر 2018 - 09:07 م

أصيب 5 شرطيين هم ضابطان وثلاثة مجندين, اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارة شرطة مع ميكروباص بطريق بخانس أبوتشت، شمال محافظة قنا.

البداية كانت بتلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا بالحادث، وتم الدفع بسيارتي إسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتتولي النيابة التحقيق.

وتبين أن المصابين كل من: النقيبين محمد سالم حسن 28 سنة، مقيم الإسماعيلية، وأحمد حسام عبدالرازق 28 سنة، ومقيم المنوفية، وأمناء الشرطة: أيمن محمود محمد 40 سنة، مقيم مركز أبوتشت، ومسعود كمال سيد 35 سنة، ومقيم بمركز فرشوط، ومجند يعقوب ملكي ملسي، 21 سنة، ومقيم سوهاج، وجميعهم تابعون لمركز شرطة أبوتشت.