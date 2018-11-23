5 مكاسب ستجنيها مصر من التحول للحكومة الرقمية

23 نوفمبر 2018 - 09:43 م

عدَّد برلمانيون، مجموعة من المكاسب والفوائد التي ستجنيها مصر من وراء التحول للحكومة الرقمية، وأبرزها، الحد من الفساد، ورفع كفاءة العمل الحكومي، والقضاء على البيروقراطية التي تسيطر على دواوين العمل بالأحياء والمحافظات والمحليات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدَّد خلال اجتماعه، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تكثيف العمل فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية والقيادية ذات الكفاءة والفاعلية، بحيث تكون مؤهلة للعمل في بيئة رقمية تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية.

وكذلك بما يساهم في إنشاء منظومة حكومية متطورة ومترابطة رقميًا، توفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر.

تقديم الخدمات بسرعة

سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، قال إن التحول للحكومة الرقمية، أمر مهم جدًا، لما سيحققه من فوائد ومكاسب جمة، مضيفًا أنه بفضل هذا التحول، ستصير الخدمات المقدمة للمواطنين أسرع بشكل ملحوظ مما هي عليه الآن.

تسجيل الأوراق المستخرجة

وأضاف «البطيخي»، في تصريحه لـ«المصريون»، أن الأوراق التي يستخرجها المواطنون ستكون مسجلة على ذاكرة الهاتف، وهذا لم يكن يحدث سابقًا، معتبرًا هذا أمرًا مهمًا للغاية.

وتابع عضو مجلس النواب: «في الغالب سيتم الانتهاء من الخطة في القريب العاجل، لاسيما بعد تصريحات الرئيس السيسي، وتشديده على سرعة الانتهاء منها».

من جانبه، أكد المهندس جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تشديد الرئيس السيسى على التحول إلى الحكومة الرقمية، نابع من الإستراتيجية التي وضعها الرئيس، منذ توليه الحكومة في القضاء على الفساد.

القضاء على البيروقراطية

«طلعت»، في تصريح له، أكد أن ميكنة الخدمات الحكومية والتحول إلى الحكومة الذكية أمر في غاية الأهمية، حيث إنها تعد أبرز المحاور التي تساعد في القضاء على البيروقراطية التي تسيطر داخل دواوين العمل بالأحياء والمحافظات والمحليات.

وتابع عضو مجلس النواب: «هذا فضلًا عن أن ميكنة الخدمات الحكومية تساعد في القضاء على الفساد والبيروقراطية تساهم أيضًا في إنجاز مشاكل المواطنين وتقضى على الرشوة، وبالتالي يجب أن يكون هناك توجه عام لدى المؤسسات للعمل على ذلك خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن البرلمان جاهز لمساعدة الحكومة والتدخل تشريعيًا للتحول إلى ميكنة الخدمات والتحول للحكومة الذكية.

في السياق ذاته، أشادت دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس، فيما يخص تشديده على التحول إلى الحكومة بسرعة خلال الفترة المقبلة.

أهم خطوة للإصلاح الإداري

وأكدت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التحول نحو الحكومة الرقمية هي أهم خطوة للإصلاح الإداري الذي نسعى له خلال الفترة الحالية.

رفع كفاءة العمل الحكومي

وأشارت إلى أن الحكومة الرقمية تساهم في الحد من الفساد، موضحة أن هذا سيؤثر بشكل كبير على سرعة وكفاءة العمل الحكومي.