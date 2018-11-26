روسيا تستجوب جنودًا أوكرانيين بعد اعتقالهم

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قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم الاثنين، إنه استجوب العسكريين الأوكرانيين الذين تم اعتقالهم بعد واقعة مضيق «كيرتش»، كما نشر فيديو لجلسة الاستجواب.
وذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية أن من بين من خضعوا للاستجواب أندريه دراش الضابط بهيئة الاستخبارات العسكرية في جهاز الأمن الأوكراني، وسيرجي تسيبزوف بحار على سفينة «نيكوبول»، وفلاديمير ليسوفوي قائد قسم تقسيم السفن في قاعدة جنوب أوكرانيا البحرية.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، إن السفن الحربية الأوكرانية تم إخطارها مرتين من قبل قوات حرس الحدود الروسية بإجراءات عبورها عبر مضيق كيرتش، الأولى الساعة 9:30 مساء (بتوقيت موسكو) يوم 24 نوفمبر، والثانية الساعة 6:30 صباح يوم 25 نوفمبر.
وأضاف أن قائد القارب 302 بقوات خفر السواحل الروسية أخطر قائد سفينة «بيرديانسك» الأوكرانية بـقوانين عبور مضيق كيرتش، ومنها أن يتم ملء طلب عبور قبل 48 إلى 24 ساعة من العبور، على أن يتم الرد عليه قبل 4 ساعات من العبور، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني أخفق في الامتثال لتلك الأمور ما حظر عليهم العبور.
وشدد الجهاز الأمني الروسي على أن «قادة السفن الأوكرانية الحربية قالوا (بعد إخطارهم) أنهم لم يخططوا لعبور الحدود الروسية والمرور بمضيق كيرتش».
وأضاف: «السفن الحربية الأوكرانية دخلت المياه الإقليمية لروسيا بأوامر مباشرة من السلطات في كييف. السفن تعدت على المياه الروسية، والاستفزاز كان منسقا على يد ضابطين بجهاز الأمن الأوكراني كانا على متن السفينة الحربية عند عبورها».

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