أهم ملفات مباحثات "السيسي" و"بن سلمان"

27 نوفمبر 2018 - 12:17 ص

أكد الإعلامي محمد الغيطي، أن هناك العديد من الملفات التى يناقشها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمصر، وفي مقدمتها وضع الأمن في المنطقة والظروف التى تعرضت لها المملكة العربية السعودية في الأونة الأخيرة.

وأشار "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "صح النوم" على فضائية "LTC"، مساء الإثنين، إلى أن الزيارة تتضمن أيضًا مناقشة الوضع في اليمنن ووضع الحوثيين، والأمن في البحر الأحمر، والموقف من إيران وقطر وتركيا وما حدث بها، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل منذ قليل الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة.

وأضاف أن المناقشات ستتطرق للملف الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالمشرؤوع المشترك بين القاهرة والرياض وهو مشروع نيوم، والذي تشترك فيه مصر والأردن والإمارات، برأس مال سعودي إماراتي، وخبرة مصرية، ومن المفترض أن يبدأ في 2019 كأكبر مشروع استثماري في المنطقة، إلى جانب مناقشة تأسيس صندوق استثماري مصري سعودي بإجمالي 16 مليار دولار، ويتم فيه ضخ استثمارات سعودية في مشروعات بعدد من المحافظات المصرية.

