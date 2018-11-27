» أستاذ طرق: هذا هو الحل الأفضل لمشاكل المرور

27 نوفمبر 2018 - 12:50 ص

أكد الدكتور أسامة عقيل، أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس أن النقل الجماعي الحل الأفضل لمشاكل المرور، مشيرًا إلى أن كل العواصم الكبيرة في العالم تعتمد على وسائل النقل الجماعي.



وأوضح "عقيل"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية""dmc، مساء الإثنين، أن وسائل النقل في مصر غير كافية ولذلك يلجأ المواطن إلى السيارة الخاصة ويحدث تكدس في وسائل النقل الجماعي مثل المترو والأتوبيسات.

