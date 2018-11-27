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هذا ما قاله عمرو أديب عن طلاق ياسمين عبدالعزيز

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ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

المصريون ـ متابعات

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عقب الإعلامي عمرو أديب على خبر طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث أبدى غضبه من “الشماتة” التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي متسائلا: “لماذا تُحاكم المرأة المطلقة بعد طلاقها فقط، ولا يُحاكم أو يُحاسب الرجل؟”
وقال "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" المُذاع على قناة "mbc مصر"، مساء الاثنين، "إيه كمية الشماتة دي.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".
وأضاف "أنا مابفهمش إزاي تقعدوا تقولوا على أي فنانة دي عسولة دي حلوة، وتاني يوم تحصل مصيبة تشمتوا فيها وتقولوا أيوة أحسن، كويس اللي حصلها".
وأشار "أديب" إلى أن عدد حالات الطلاق في مصر تصل إلى 542 حالة يوميًا، لافتًا إلى أنه توجد حالات كثيرة من “الطلاق الصامت”، مؤكدًا على أنه يجب معاملة المرأة بشكل أفضل.


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