"التعليم" تكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات أولى ثانوي

28 نوفمبر 2018 - 12:00 ص

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الطلاب وأولياء الأمور،: «نفسنا منتكلمش على الامتحانات، عايزين نتكلم الولاد بيتعلموا إيه، للأسف الكل مبرمج على الامتحانات، وكل ما نفعله هو تغيير شكل الامتحان لقياس مهارة الطلاب».



وأوضح «شوقي»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار وان» مساء الثلاثاء، إن امتحان الصف الأول الثانوي سيكون تجريبي لمعرفة طريقة الأسئلة، مضيفًا أنه سيتم إجراء امتحان آخر تجريبي في شهر مارس.

