يجوز أكل القطط والكلاب في هذه الحالة

28 نوفمبر 2018 - 12:20 ص

صرح الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، بأنه يجوز تصدير وقتل القطط والكلاب في مصر، كما أن أكل لحومها حلال بعد التزكية، مؤكدًا أنه سبق عرض موضوع مثل التصدير والقتل على لجنة الفتوى وتمت الإباحة على حد قوله.



وأوضح "الأطرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة ” TeN”، مساء الثلاثاء، أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفض تحريم أكل “الضب”، بينما أكل خالد بن الوليد من “ضب مشوي” أمام النبي.



وأضاف أن “الرسول قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، كما أن الرسول قال الكلب العقور يقتل”.

