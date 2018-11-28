» أمريكا تحذر روسيا من هذا الأمر الخطير بسوريا

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حذرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» روسيا من العبث بموقع هجوم يشتبه بأنه بالأسلحة الكيماوية في مدينة حلب السورية، وطالبتها بالسماح للمحققين بتفتيشه.
ونقلت قناة «الحرة» الأمريكية عن شون روبرتسون، المتحدث باسم البنتاجون، قوله مساء الثلاثاء: «نحذر روسيا من مغبة العبث في موقع آخر لهجوم يشتبه بأنه بالأسلحة الكيماوية، كما نحث روسيا على تأمين سلامة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى يتسنى التحقيق في هذه المزاعم بصورة عادلة وشفافة».
ودعا الحكومة السورية إلى عدم استخدام «ذرائع كاذبة» لشن ضربات جوية على منطقة عدم التصعيد في إدلب.
وأضاف «روبرتسون»: «نتواصل على مستويات عليا مع الحكومة الروسية والجيش الروسي لتوضيح أن أي هجوم على إدلب سيمثل تصعيدا طائشا للصراع».
كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قالت إنها ستحقق في هجوم الغاز المزعوم في حلب، والذي وقع يوم السبت، وأفادت تقارير بأنه أسفر عن إصابة ما يصل إلى 100 شخص. وحملت الحكومة السورية وحليفتها روسيا مقاتلي المعارضة المسؤولية عن هذا الهجوم.
واتهمت الولايات المتحدة، أبريل الماضي، روسيا بمنع مفتشين دوليين من الوصول إلى موقع يشتبه بأنه تعرض لهجوم بغاز سام في مدينة دوما السورية، وقالت إن الروس أو السوريين ربما عبثوا بالأدلة الميدانية.

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