تحالفات مصرية سعودية لقيادة السوق الإفريقية اقتصاديا

28 نوفمبر 2018 - 01:50 ص

قال عبد الله العديم، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إن الاستثمارات السعودية الخاصة في مصر تتجاوز الـ 27 مليار دولار في أكثر من 5 آلاف مشروع.



وأضاف "العديم" ، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن مصر بلد مغري جداً للاستثمار، كما أنها بوابة إلى القارة الأفريقية.



وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، أن مجلس الأعمال المصري السعودي، ناقش خلال اجتماعه اليوم، وضع آليات لحل مشكلات بعض المستثمرين السعوديين في مصر.

