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الأهلي ينهي تعاقده مع صفقتين مدويتين من "الإسماعيلي"

الرياضة

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الأهلي والإسماعيلي

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الإسماعيلي

محمود المتولي

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي عن انتقال اثنين من أهم لاعبي نادي الإسماعيلي إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية .

وقال "زكي" إن مسؤولي النادي الأهلي أنهوا كل التفاصيل المتعلقة بالصفقتين مع اللاعبين فضلًا عن شخص له قوة اتخاذ القرار داخل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي ، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي .

وتابع "زكي" خلال برنامجه "نجم الجماهير" المذاع على فضائية "LTC" : "الصفقتان المقصودتان هما محمود المتولي ، وباهر المحمدي ، حيث بيتغي الأهلي دعم خط دفاعه الذي يعاني من فترة".

واستدرك: "الأهلي أنهى كل شيء منذ فترة ، وفي حال تأزمت الأمور في الإسماعيلية فسوف ينتقل أحد المدافعين إلى الأهلي في يناير ، ويلحق به زميله في الانتقالات الصيفية ، لكن لا جدال أن الاثنين في الأهلي".

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