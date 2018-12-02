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الإبراشي يصف فستان رانيا يوسف بوصف صادم وغير متوقع

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وائل الابراشى

رانيا يوسف

شن الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج - "كل يوم" - هجومًا شرسًا على فستان الفنانة رانيا يوسف ، واصفًا إياه بـ"المقزز" و "القبيح".

وأضاف "الإبراشي" خلال برنامجه المذاع على فضائية "ON E T" : "الفستان استغل للإساءة للفنانين الذين نعتبرهم قوة ناعمة لكن البعض يتصيد مشهدًا مثل فستان رانيا يوسف القبيح والمقزز والعجيب ليقول هذا هو الفن".

وتابع: "لابد من الحفاظ على قوتنا الناعمة .. هذا تصرف فردي يسيء لصاحبه ولا يسيء للفن المصري".



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