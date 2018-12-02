حسين فهمي: هذه طبيعة علاقتي بأحد فهمي بعد تطليقه لابنتي

02 ديسمبر 2018 - 07:11 ص

كشف الفنان الكبير حسين فهمي طبيعة العلاقة التي تجمعه بالممثل الشاب أحمد فهمي بعد انفصال الأخير عن ابنته "منة".



وقال حسين فهمي في تصريحات صحفية: "علاقتي به حتى اليوم طيبة جدًا ولم يؤثر انفصاله عن ابنتي منة على المودة التي تجمع بيننا ، ومازال الحب يجمعنا" حسب "في الفن" .



وشارك حسين فهمي مع أحمد فهمي في فيلم "الكويسين" ، وذلك بعد فترة من انفصال الأخير عن ابنة الأول وهو ما يدعم عدم وجود خلافات بين الاثنين.



