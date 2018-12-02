أحمد السعدني يستفز متابعيه بتعليق غريب عن فستان رانيا يوسف

02 ديسمبر 2018 - 07:20 ص

أثار الفنان أحمد السعدني موجة من استياء متابعيه بعد كتابته سلسلة تغريدات بدا فيها أنه يدافع عن فستان الفنانة رانيا يوسف .



وقال "السعدني" في تغريدة بعد بداية الأزمة : "الست لبست مايكل چاكسون و صوابعها مكانتش باينه محدش حس بيها قلعت بقت تريند هي عايزه تثبت ان الدنيا ماشيه ب..... ماشيها بضهرها".



وفهم متابعون أن السعدني يهاجم رانيا يوسف ، ليعود ويؤكد أنه يدافع عنها وأنها معجبة بكلامه ، في تغريدة قال فيها: "علي فكره انا مش بهاجمها خالص الكلام واضح و تقريباً هي بس اللي فهمته و عملت لايك ".

