أحمد السعدني يستفز متابعيه بتعليق غريب عن فستان رانيا يوسف

أحمد عادل شعبان
أثار الفنان أحمد السعدني موجة من استياء متابعيه بعد كتابته سلسلة تغريدات بدا فيها أنه يدافع عن فستان الفنانة رانيا يوسف .
وقال "السعدني" في تغريدة بعد بداية الأزمة : "الست لبست مايكل چاكسون و صوابعها مكانتش باينه محدش حس بيها قلعت بقت تريند هي عايزه تثبت ان الدنيا ماشيه ب..... ماشيها بضهرها".
وفهم متابعون أن السعدني يهاجم رانيا يوسف ، ليعود ويؤكد أنه يدافع عنها وأنها معجبة بكلامه ، في تغريدة قال فيها: "علي فكره انا مش بهاجمها خالص الكلام واضح و تقريباً هي بس اللي فهمته و عملت لايك ".
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