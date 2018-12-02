  • الأحد 02 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:53 ص
بحث متقدم
الإعلامي خيري حسن

معلومات لم يعرفها أحد وقت اغتيال السادات

ليفربول

موعد وملعب لقاء ليفربول "صلاح" اليوم

حراسة مشددة حول منزل خامنيئي بعد تهور صحته

حراسة مشددة حول منزل خامنئى بعد تدهور صحته

مجلس الدولة

"الإدارى" يصدم رئيس الزمالك بهذا القرار

هجوم

هجوم يستهدف القنصلية الأمريكية

ال شيخ

«آل الشيخ» يوجة رسائل لـ«الخطيب» والزمالك

مستشار بن زايد: رحمة الله علي " جورج بوش"

مستشار بن زايد: رحمة الله علي " جورج بوش"

فقيه دستوري يفجر مفاجأة حول ترشح مبارك ومرسي للرئاسة

بعد قليل.. مبارك يواجه مرسي في القفص

تجنيد إجباري للفتيات

تجنيد إجباري للفتيات

« ميسي» سفير لشركة إعلانات إسرائليية

«ميسي» سفيرًا لشركة إعلانات إسرائيلية

النقل تزف بشري سارة للمواطنين

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شركة محمول تزف بشرى سارة للمواطنين

#

"اقتصادية النواب" تزف بشرى سارة للمواطنين

#

السعودية تزف بشري سارة للمواطنين بشأن هذا الأمر

#

"الصيادلة" تزف بشري سارة عن "لبن الأطفال"

النقل

إكسترا نيوز

عمرو شعث

كشف الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق،عن مشروعين لـ"المونوريل"، أحدهم يربط العاصمة الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة، والآخر في مدينة 6 أكتوبر وربطها بمدينة الشيخ زايد.

وقال "شعث" في لقاء مع برنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز  الفضائية، إنه تم طرح المشروعين لمناقصات عالمية، وتقدم لهم 3 تحالفات سيتم دراسة العروض الخاصة بهم، والتعاقد مع العرض الأفضل.

وتابع نائب وزير النقل، أنه سيتم الانتقال لمرحلة جديدة من النقل في مصر، وهي مشروع المونوريل، وهو يتميز بتكلفة أقل من مترو الأنفاق، ما يؤثر على تكلفة المشروع وسرعة تنفيذه.

وعن مشروع القطار السريع قال شعث:" تم عرضه أيضا على تحالفات وهو يربط بين ميناء العين السخنة بالبحر الأحمر، مع العلمين والإسكندرية بالبحر المتوسط، مرورا بالقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وهو أول قطار سريع في مصر وطوله 500 كيلو متر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 6 يناير.. محاكمة وليد شرابى فى الكسب غير المشروع
» شاهد.. فرح كاد أن يتحول إلى كارثة
» «الحكام» ترفض الهجوم على قضاة الملاعب
» مصر تحصد مقعدًا بالمجلس العالمى للمياه
» طقس اليوم لطيف والصغرى تسجل 14 درجة
» النقل تزف بشري سارة للمواطنين
» بسبب بكائه.. أب يقتل طفله الرضيع
» الليلة.. على ماهر يقود أول مران لـ "إنبي"
» مقتل 37 مسلحًا فى انفجار سيارة مدرعة محملة بالمتفجرات
» التراس: الهيئة العربية للتصنيع مستقلة عن القوات المسلحة
» بوتين: سيارتي أثارت اهتمام زعماء عرب

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري