صلاح يكسر رقمًا عمره 120 سنة إذا سجل هدفا اليوم

02 ديسمبر 2018 - 08:15 ص

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح اليوم لدخول التاريخ من أوسع أبوابه إذا استطاع إحراز هدفًا في مرمى إيفرتون في المباراة التي ستجمع فريقه ليفربول به مساء اليوم.



ويتواجه عملاقا شمال إنجلترا في مواجهة مرتقبة في الجولة الرابعة عشرة من البريميرليغ، تحمل أهمية كبيرة أيضا لـ"الريدز" الذين يطمحون في مواصلة الصراع على اللقب الغائب منذ عام 1990.



لكن الأمر يحمل للملك المصري أبعادا أخرى، أكثر تاريخية، إذ يعني تسجيل صلاح هدفين فقط دخوله تاريخ ليفربول مرة جديدة ولكن برقم هائل، يصعب تحطيمه في القريب العاجل.



فمباراة اليوم هي رقم 50 للنجم المصري بقميص ليفربول في "بريميرليغ"، وفي مبارياته الـ49 السابقة نجح صلاح في تسجيل 39 هدفا.



ويعني ذلك أنه لو أحرز صلاح هدفه رقم 40 فسيجعله ذلك يعادل رقما صمد منذ القرن قبل الماضي وتحديدا منذ عام 1898، وحققه وقتئذ لاعب ليفربول جورج آلان الذي نجح في إحراز 40 هدفا في أول 50 مباراة له مع الفريق الأحمر.

أما تسجيل الثنائية فيمنح صلاح الرقم القياسي خالصا بمفرده بـ41 هدفا في 50 مباراة، وهو رقم مذهل لا يبدو تحطيمه متوقعا في القريب العاجل.لكن مهمة صلاح لا تبدو سهلة بالنظر إلى مستوى الغريم إيفرتون هذا الموسم، إذ يحل "التوفيز" في المركز السادس برصيد 22 نقطة، وبشباك منيعة لم تهتز سوى 15 مرة في 13 جولة.يشار إلى أن صلاح لعب ضد إيفرتون مرة واحدة الموسم الماضي، حين سجل هدفاً فردياً مبهراً فاز لاحقاً بجائزة بوشكاش الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 في ملعب "أنفيلد".