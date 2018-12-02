رد ناري من "أمير مرتضى" على تصريحات "عبد الحفيظ" عن الزمالك

02 ديسمبر 2018 - 08:42 ص

شن أمير مرتضى - المشرف العام على فريق الزمالك - هجومًا شرسًا على سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالأهلي - على خلفية تصريحات الأخير التي ألمحت إلى مجاملة لجنة الحكام لفريق الزمالك.



وقال "أمير مرتضى" عبر حسابه على فيسبوك: "بالنسبة لتصريحات البعض والخاصة بحكام مباريات الزمالك فهي تصريحات غير مسؤولة لا تستحق الرد".



وأضاف: "الغرض من هذه التصريحات هو تصدير المشاكل للزمالك وللجنة الحكام والمسؤولين باتحاد الكرة، وهي حيلة قديمة عفا عليها الزمن".



وأشار إلى "عبد الحفيظ" دون ذكر اسمه صراحة ، قائلا : "أعتقد أنه يجب عليه أن يكون تركيزه على فريقه فقط فربما هو لا يعلم حتى الآن أنه أصبح مديرًا للكرة في نادي كبير، وليس مقدم فردي لبرنامج ممل غير محدد المدة".