» من الفنانة التي عقد قرانها مصطفى حسني وشهد عليه علاء مبارك؟

02 ديسمبر 2018 - 08:48 ص

احتفل الدكتور محمد قورة - والد الفنانة الشابة ملك قورة - بزفاف نجلته "مريم" على رجل الأعمال إسلام خالد صلاح.



حضر حفل الزفاف العديد من الشخصيات العامة والفنية مثل "علاء مبارك" و وزير الرياضة الأسبق طاهر أبو زيد ، والمطرب محمد فؤاد والمخرجة مريم أبو عوف.



وشهد على عقد الزواج كل من "علاء مبارك" و "محمد فؤاد" و طاهر أبو زيد ، واللواء خالد صلاح (والد العريس).. بينما عقد القران الداعية الشهير مصطفى حسني.



جدير بالذكر أن مريم قورة شاركت عام 2005 في بطولة فيلم "غاوي حب" بطولة محمد فؤاد، حلا شيحة، رامز جلال، خالد الصاوي ومحمد مرزبان.

