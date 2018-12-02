الدولار يرتفع مجدداً ليسجل هذا الرقم

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السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2 ديسمبر.

البيع                  الشراء

 17.85         17.97 البنك المركزى المصرى

 17.86         17.96 البنك العربي الأفريقي

 17.79         17.89 بنك مصر

 17.86         17.96 بنك الإسكندرية

17.88          17.78 البنك الأهلي المصري

 17.96         17.86 بنك القاهرة

 17.96         17.86 البنك التجاري الدولي CIB

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه.


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