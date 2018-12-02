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« ميسي» سفير لشركة إعلانات إسرائليية

«ميسي» سفيرًا لشركة إعلانات إسرائيلية

«ميسي» سفيرًا لشركة إعلانات إسرائيلية

الرياضة

« ميسي» سفير لشركة إعلانات إسرائليية
« ميسي» سفير لشركة إعلانات إسرائليية

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اسرائيلية

تعاقدت شركة "سيرين لابس" الإسرائيلية، مع نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني "ليونيل ميسي"، ليكون سفيرًا إعلانيًا للشركة.

وكانت صفحة إسرائيل بالعربية قد كتبت على حسابها علي "تويتر": "ميسي سفيرًا مرة أخرى لشركة إسرائيلية.. سيكون النجم الأرجنتيني ليو ميسي سفيرًا إعلانيًا يقوم بتسويق هاتف ذكي جديد طورته شركة سيرين لابس الإسرائيلية التابعة لرجل الأعمال موشيه حوجيج، منوهة بأنه تم تصوير ميسي هذا الأسبوع خلال إطلاق حملة التسويق.

وكانت نفس الشركة قد أعلنت في فبراير الماضي عن توصلها لاتفاق مع لاعب كرة القدم الأرجنتيني الذي يلعب في نادي "برشلونة" الأسباني، ليونيل ميسي، ليكون سفيرًا لعلامتها التجارية في العالم.

ونشر مؤسس شركة "سيرين لابس" موشيه هوجيج، وقتها صورة تجمعه باللاعب الأرجنتيني ميسي، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب "نحن مُتحمسون جدًا للحصول على خدمات ليونيل ميسي، أفضل لاعب كرة قدم في العالم، كسفير للعلامة التجارية لشركة سيرين لابس".

يذكر أن  الشركة الإسرائيلية تمتلك مكتبًا لها في "تل أبيب" بالكيان الصهيوني، ومكاتب أخرى في لندن وسويسرا، وحسب موقعها الإلكتروني، تُصنّع الشركة هواتف نقّالة تتميّز بنظام حماية متطوّر جداً، يعمل بتقنيّة سلسلة الكتل "Block chain ".

وقد تسبب إعلان الشركة في صدمة لمحبي ميس، حيث غرد أحد رواد "تويتر": "إزاي ميسي يوافق يعمل إعلانات بملايين لشركة تطوير هاتف ذكي إسرائيلية ويرفض يعمل إعلان لكشري أبو طارق المصري العربي الوطني".

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