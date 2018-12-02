للمرة الثانية.. بدء جلسة محاكمة مرسى وآخرين باقتحام السجون

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قضايا وحوادث

محمد مرسى
محمد مرسى

شيماء السيد

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بعد قليل.. مبارك يواجه مرسي في القفص

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و26 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، وذلك بعد رفعها بدقائق، لوجود عيب فني في الصوت وعدم قدرة المتهم محمد مرسي على سماع ما يدور داخل قاعة المحاكمة.

وأودع المتهمين قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم .

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

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