  • الأحد 02 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:40 م
بحث متقدم
احتجاجات فرنسا

متظاهرو فرنسا لماكرون: ارحل.. ارحل

ريجيني

هذا السيناريو يجنب مصر التصعيد في قضية "ريجيني"

بطاقة التموين

أول رد من «التموين» على حذف أفراد من البطاقات

قرعة امم اوروبا

نتائج قرعة تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020

فريد الديب ومبارك

«الديب»: أخبرت أمن الدولة بهذه المعلومات عن «مبارك»

عصام الحضرى

3 شروط لرحيل "الحضرى" عن الإسماعيلى

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

وزير الدفاع يلتقى نظيره الإماراتي لبحث التعاون العسكرى

صورة الخبر

فستان رانيا يوسف يصل العالمية

مبارك ومرسى

سبب امتناع مبارك عن الشهادة فى محاكمة "مرسى"

القرني والعريفي والمغامسي: "ولي العهد مبارك أينما كان"

القرني والعريفي والمغامسي: "ولي العهد مبارك أينما كان"

الديب يوضح..

سبب امتناع مبارك عن الشهادة فى محاكمة "مرسى"

قضايا وحوادث

مبارك ومرسى
مبارك ومرسي

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

السماح لأهالى المتهمين بحضور جلسة شهادة مبارك

#

الصين تكشف عن سبب انفجار مدينة "تشانغجياكو"

#

«الأولمبية» تهدد بتجميد النشاط الكروي بالزمالك

#

"رزق" يكشف تفاصيل صفقة جمال مبارك مع "الإخوان"

مبارك

اقتحام السجون

اقتحام الحدود

امتناع مبارك

شهادة مرسى

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و26 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".

وقال فريد الديب دفاع الرئيس الأسبق "مبارك"، إن موكله حريص على أداء الشهادة، لكن الإعلان الذي أرسل إليه باطل، ومن أجل ذلك فقد كلفني بالحضور إلى الجلسة، ولا أدرى من أين استسقى محرر التحريات أنه شخص مدني وليس عسكريًا، أرسلت خطابًا لرئيس محكمة مصر الجديدة لشرح الأمر لأن الرئيس الأسبق حسنى مبارك -قطعا وجزما فى القانون رقم 35 لسنة -79  من العسكريين فريق طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة وقدم الجريدة الرسمية تؤكد تكريم على أن يستمر فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم واستثناء الحالة للمعاش.

كانت النيابة ذكرت أنه نفاذًا لقرارات المحكمة بطلب محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق لسماع شهادته  فقد ورد محضر من  قطاع الأمن الوطني وأن الشاهد يقيم بمنزله في مصر الجديدة وأن الشاهد مدني ولا يتمتع بصفه عسكرية ولذلك قامت النيابة بإعلانه للمثول أمام المحكمة.

وأضاف:"فى النهاية أن مبارك الذي كان قائد القوات الجوية فى حرب أكتوبر وعين سنة 1975  نائبًا لرئيس الجمهورية وعندما ترك الخدمة كرئيس جمهورية فى 2011 يعود الخدمة العسكريين.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. استنطاق المسكوت عنه!

محمود سلطان

فستان رانيا لم يعرها وحدها!

فراج إسماعيل

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل

اجتهاد الهلالي ورُقيّ الطيب

حسام فتحي

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تشيلسي يهزم فولهام بثنائية
» «الديب»: أخبرت أمن الدولة بهذه المعلومات عن «مبارك»
» 3 شروط لرحيل "الحضرى" عن الإسماعيلى
» وزير الدفاع يلتقى نظيره الإماراتي لبحث التعاون العسكرى
» «صلاح» يكشف تفاصيل حواره مع «دروجبا»
» المدعى العام الفرنسى: مقتل متظاهر من السترات الصفراء
» حيلة ذكية لـ"ساويرس" لحضور افتتاح الإدارة المركزية للوافدين
» بدء جلسة محاكمة "مرسى" وآخرين بـ"اقتحام السجون"
» وزير التعليم العالى: نستهدف استقطاب 90 ألف طالب وافد
» أسماء حكام مباراة المصري و"الجزيرة" بالكأس
» الإسماعيلى يكشف موعد رحيل الحضرى

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ضحية السعودية
محمد صلاح
طلاق (صورة تعبيرية)
مواليد 2013 يعيشون الأطول عمرا
طلبة التعليم الأزهري