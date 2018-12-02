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حكومة البحرين تتقدم باستقالتها بعد نتائج الانتخابات النيابية

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أعلن رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اليوم الأحد، استقالة الحكومة البحرينية ورفع قرار الاستقالة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم.

وجاءت استقالة الحكومة البحرينية بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس وعملًا بحكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي.

وفي آواخر نوفمبر الماضي، أعلن الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، النتائج النهائية للانتخابات النيابية في الدور الأول، وفاز في الدائرة الأولى بالعاصمة البحرينية المنامة، عادل عبدالرحمن محمد أحمد العسومي.

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