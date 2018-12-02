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شعراوى:

إيقاف تراخيص التوك توك بداية من الخميس الماضى

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متابعات- حنان حمدتو

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التوكتوك

وزارة التنمية المحلية

محمود شعرواى

كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن أنه تم إصدار تراخيص لـ222 ألف مركبة توك توك فى مختلف المحافظات إلى هذه اللحظة، لافتًا إلى أن المحافظات حتى الآن تتلقى طلبات الترخيص من أصحاب المركبات الموجودة حاليا فى الشوارع، ووقف ترخيص أى مركبات جديدة مؤقتا وفقا لتعليمات المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى اجتماعه مع المحافظين الخميس الماضى.

وأضاف  شعراوى أن مركبات التوك توك يتم إدخالها للبلاد من خلال قطع غيار ويتم تجمعيها فى الداخل وبيعها للمواطنين، موضحًا أن تراخيص التوك توك يتم وفقًا للقواعد التى وضعتها إدارات المرور فى المحافظات، مضيفًا أن الترخيص لأول مرة بقيمة 360 جنيهًا والتجديد فيما بعد بقيمة 140 جنيهًا سنويًا .

وتابع قائلا: "تراخيص التوك توك ستتضمن وجود تعريفة موحدة للمركبة داخل محافظة، بالإضافة لوجود خطوط سير بعيدًا عن الطرق الرئيسية موضحًا أن ترخيص التوك توك سيساهم فى تقليل معدلات الجريمة الناتجة عنه خلال الفترة الماضية، بالإضافة للحفاظ على بعض المهن التي اندثرت بسبب تفرغ أصحابها لقيادة التوك توك وهو ما تسبب فى توقف شركات ومصانع كثيرة.

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