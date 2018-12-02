» وزير الدفاع يلتقى نظيره الإماراتي لبحث التعاون العسكرى

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الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

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وزير الدفاع

محمد زكي

العلاقات العسكرية بين مصر والامارات

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، محمد بن أحمد البواردي عضو مجلس الوزراء الإماراتي وزير الدولة لشئون الدفاع، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، لحضور المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" بالقاهرة.

تناول اللقاء في حضور عدد من قادة القوات المسلحة؛ أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحة الإقليمية في ظل الظروف الراهنة، وناقش الجانبان سُبُل دعم التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتي، عن تمنياته بنجاح معرض "إيديكس 2018" الذي يُعَد من أهم الملتقيات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي، ليرحب القائد العام بمشاركة عدد من الشركات الإمارتية والوفود الرسمية بالمعرض على أرض بلدهم الثاني مصر.


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