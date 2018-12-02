» 3 شروط لرحيل "الحضرى" عن الإسماعيلى

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رحيل الحضرى

ازمة الحضرى مع الاسماعيلى

قررت إدارة النادى الإسماعيلى فرض عدة شروط لإنهاء أزمة الحضرى الذى تخلف عن الحضور مع الفريق إلى بوروندي في بطولة أفريقيا.

وجاءت الشروط كالتالي، أولها تقديم اللاعب اعتذارًا رسميًا نتيجة تخلفه عن السفر، ثم الانتظام في التدريبات، حيث لم يصدر عن إدارة الدراويش أي قرار بمنعه من التدريب.

وبحسب مصادر فإن الإدارة اتخذت احتياطاتها القانونية، من حيث استدعاء الحضري للتحقيق على العنوان المسجل في بطاقته الشخصية، وإرسال رسائل له عبر الواتس آب، مشيرًا إلى تحديد موعد جديد للتحقيق وهو السبت المقبل.

وذكر مصدر، أنه إذا كان الحضرى يرغب في إنهاء الموقف وديًا، فعليه أولًا الاعتذار رسميًا، ثم الانتظام في التدريبات، وأخيرًا إحضار عرض رسمي للاستغناء عنه.


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