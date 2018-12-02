الحكومة البحرينية تقدم استقالتها

02 ديسمبر 2018 - 04:00 م

أعلن رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، استقالة حكومته في جلسة استثنائية بقصر القضيبية في العاصمة المنامة، صباح يوم الأحد، وذلك وفقًا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

وأكد رئيس الوزراء، رفع كتاب استقالة الحكومة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لينظر في الأمر.

ونقلت وكالة أنباء البحرين، عن الأمين العام لمجلس الوزراء البحريني الدكتور ياسر بن عيسى الناصر قوله: "إن استقالة الحكومة تأتي بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس، وعملًا بحكم المادة 33 من دستور مملكة البحرين التي توجب تشكيل حكومة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي".