نتائج قرعة تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020

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أجريت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، بالعاصمة الأيرلندية "دبلن"، والتي أسفرت عن المجموعات التالية:

وجاءت قرعة تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" كالتالي..

 المجموعة الأولى: إنجلترا، التشيك، بلغاريا، مونتنيجرو، كوسوفو

المجموعة الثانية، البرتغال، أوكرانيا، صربيا، ليتوانيا، لوكسمبورج

المجموعة الثالثة: هولندا، ألمانيا، أيرلندا الشمالية، إستونيا، بيلاروسيا

المجموعة الرابعة: سويسرا، الدنمارك، أيرلندا، جورجيا، جبل طارق

المجموعة الخامسة: كرواتيا، ويلز، سلوفاكيا، المجر، أذربيجان

المجموعة السادسة: إسبانيا، السويد، النرويج، رومانيا، جزر فارو، مالطة.

المجموعة السابعة، بولندا، النمسا، إسرائيل، سلوفينيا، مقدونيا، لاتفيا

المجموعة الثامنة، فرنسا، أيسلندا، تركيا، ألبانيا، مولدوفا، أندورا.

المجموعة التاسعة، بلجيكا، روسيا، اسكتلندا، قبرص، كازاخستان، سان مارينو.

المجموعة العاشرة، إيطاليا، البوسنة، فنلندا، اليونان، أرمينيا، ليختنشتاين.

ويشارك 55 منتخباً فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، سيتم تقسيمها إلى 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات تضم 5 منتخبات، و5 مجموعات أخرى تضم 6 منتخبات.

وتنص لوائح التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" على صعود الأول والثانى من كل مجموعة إلى المسابقة القارية، ليصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى 20 منتخبًا.

أما المقاعد الـ4 الأخيرة التى تنتظر المتأهلين لـ"يورو 2020" فتحسم بناءً على نتائج مباريات الدور نصف النهائى والنهائى بمسابقة دورى الأمم الأوروبية، فى حال كانت المنتخبات التى تبلغ نصف النهائى فى كل مستوى من دورى الأمم ضمنت تأهلها لكأس أوروبا 2020 مباشرة من خلال التصفيات، يؤول مقعدها فى الأدوار النهائية لدورى الأمم إلى ثانى أفضل منتخب فى مجموعتها، بشرط ألا يكون قد ضمن أيضا تأهله.

وفى حال كان عدد المنتخبات فى الأدوار النهائية لأحد مستويات دورى الأمم أقل من أربعة، سيتم ملء المقاعد الشاغرة بمنتخبات من مستويات أخرى، ما يعنى أن منتخبا على الأقل من المستوى الرابع فى دورى الأمم، والذى سيضم أدنى المنتخبات تصنيفا، سيضمن مقعدا فى كأس أوروبا.

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