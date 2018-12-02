أول رد من «التموين» على حذف أفراد من البطاقات

02 ديسمبر 2018 - 04:20 م

قال أحمد كمال، المتحدث الإعلامي لوزارة التموين، إن شكاوى عدد من المواطنين من نقص الأفراد المقيدة على بطاقاتهم التموينية يرجع لاتخاذ الوزارة إجراء بحذف جميع المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة بداية من الشهر الجاري؛ حرصًا على مخصصات دعم المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، على أن تستمر المكاتب التموينية في تلقي طلبات أداء الخدمة الخاصة بالتظلمات من حذف غير المستحقين.

وأضاف "كمال"، في بيان، الأحد، أن الوزارة أتاحت خلال الـ3 أشهر الماضية إمكانية تحديث وتعديل البيانات المسجلة على البطاقات التموينية من خلال الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى فتح الباب أمام تظلمات المواطنين من عمليات التنقية، ما دفع الوزارة لحذف غير المستحقين بداية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن جميع المواطنين المتضررين من عمليات الحذف عليهم استكمال بيانات جميع المقيدين على بطاقاتهم التموينية، وسيتم إعادة الأفراد المحذوفة حال إثبات صحة بياناتها.

وأكد متحدث وزارة التموين أن الوزارة ستتيح تلقي طلبات التظلمات من عمليات تنقية البطاقات، حتى اكتمال تصحيح قاعدة البيانات والتأكد من صحة بيانات كل فرد مقيد عليها.