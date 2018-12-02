» تشيلسي يهزم فولهام بثنائية

02 ديسمبر 2018 - 04:29 م

فاز فريق تشيلسي على ضيفه فولهام، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب «ستامفورد بريدج» ضمن منافسات الجولة الـ14 للدورى الإنجليزى الممتاز.

واكتفى تشيلسي بهدف فى كل شوط، حيث تقدم مبكرًا عبر بيدرو رودريجيز فى الدقيقة 4، وأضاف البديل لوفتس تشيك الثانى فى الدقيقة 82، ونجح كيبا فى الحفاظ على نظافة شباكه بعدما حاول الضيوف تعديل النتيجة فى الشوط الثاني.

واستعاد تشيلسي توازنه بعدما تعادل في الجولة 12 مع ايفرتون بدون أهداف قبل أن يخسر فى الجولة الماضية أمام توتنهام في ويمبلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واستمرت لعنة ستامفورد بريدج على كل مدربي بلوز السابقين حيث لم يحقق أى مدرب سابق لتشيلسي الفوز على فريقه السابق، وهو ما حدث اليوم مع كلاوديو رانييري مدرب فولهام الذى سبق له قيادة فريق العاصمة الإنجليزية.

بتلك النتيجة يرتقى تشيلسي للمركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن توتنهام الذى تراجع للمركز الرابع برصيد 30 نقطة، وينتظر تعثره عندما سيخوض مباراة فى الرابعة عصرا أمام أرسنال بملعب الإمارات، فيما استمر فولهام بالمركز العشرين والأخير برصيد 8 نقاط.

ويبقى مانشستر سيتى مغردًا على قمة الدوري بـ38 نقطة ويلاحقه ليفربول الوصيف بـ33 نقطة قبل مباراته الليلة أمام إيفرتون.