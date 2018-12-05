» الارصاد: "مفيش سيول واللي عايز يسافر يتخذ الحيطة"

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عدم وجود سيول تضرب البلاد خلال الايام المقبلة، مشيرا إلى أن فصل الشتاء بدأ في مصر مبكرًا مثل الخريف.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى : "أن الأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، ومتوسطة على القاهرة وشمال الصعيد"، لافتًا إلى أن الأحد المقبل موعد انتهاء الأمطار وحالة عدم الاستقرار.

وتابع:" لن يكون هناك سيول واللى عايز يسافر برحته ولكن يتخذ إجراءات الحيطة والحذر واتباع تعليمات المرور".