شاهد .. اعترافات مثيرة للفتاة التي قامت بدور "سفاح السويس"

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اللحظات الأولى لهجوم سفاح السويس على الفتيات

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية مقطعًا فيديو لمجموعة من الاعترافات التي أدلت بها السيدة المتهمة بترويع الفتيات في السويس تحت مسمى "سفاح السويس".

وكشفت "هبة الله . أ" - 30 سنة - وشهرتها "شيرين" عن دوافع الجريمة ، مؤكدة أن المجني عليها "أمنية . ج " - 20 سنة - تعمل مشرفة أوتوبيس بنفس المدرسة التي تعمل فيها ، وأنها حاولت إيذاءها في عملها فقررت الانتقام لنفسها ذلك بإصابتها بأحد الجروح في كفتها حال مشيها بالشارع ، مضيفة : "حاولت تمشيني من الشغل فقلت أقرص ودنها".

"وأشارت إلى أنها اتفقت مع متهم يدعى "محمد. غ" وشهرته "محمد التركي" 18 طالب، مساعدتها في الانتقام من الضحية وتقلينها درسًا في الأخلاق" مقابل مبلغ مالي 5 آلاف جنيه.

واعترف المتهم "محمد التركي" في التحقيقات: "بعد ما نفذت ما طلبته مني، قابلت المتهمة وطلبت منها إحضار خط تليفون وتكلم المجني عليها وتهددها عشان الموضوع يتوه لأن الشرطة قربت تعرف الحقيقة، حيث قام المذكور بالاتفاق مع باقي بعض المتهم وهم "محمود. م" وشهرته "أوشا" 18 سنة، عامل، و"طه. م" وشهرته "طه الشاعر"، و"خالد. خ" وشهرته "خالد غاندي" عامل، على ارتكاب وقائع أخرى مماثلة لإثارة الفزع والرعب لدى الفتيات والأهالي بمدينة السويس لصرف الأنظار عنهم.

واعترف أحد المتهمين، المشتركين في الواقعة قائلًا: أنه قام بتنفيذ باقي الوقائع مستخدمين في ذلك الدراجتين الناريتين، وقام باقي المتهمين بمراقبة الطريق لهما حال التنفيذ للحيلولة دون ضبطهما، وأنهم قاموا بإصابة الفتيات بمدينة السويس في أماكن وتوقيتات مختلفة لمحاولة صرف الأنظار عنهم.

كما اعترف باقي المتهمين بالاشتراك في ارتكاب تلك الوقائع وصحة ما قرره المتهم (الثاني).

وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم على ذمة التحقيق.


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