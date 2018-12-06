» شاهد .. أحمد فهمي يجيب عن سؤال المذيعة الصادم عن "زوجاته"

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أحمد فهمي
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وفاء الكيلاني

احمد فهمي

كشف الممثل أحمد فهمي أسباب زيجاته الكثيرة التي وذلك خلال استضافته في برنامج "تخاريف" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني .

وقال "فهمي" خلال البرنامج: "خطبت 3 أو 4 مرات و تزوجت 3 مرات وكل السيدات في حياتي كن في منتهى الاحترام والتقدير لكن أحيانا يكون هناك أسباب كثيرة لعدم التوفيق ، بمعنى أنني لم أجد من تتحملني وتتفهم شخصيتي".

وسألته المذيعة: "هل كنت أنت من تقرر إنهاء علاقتك بهن أو العكس؟" .. فقال: "أحيانا كنت أقرر أنا وأحيانا كان الطرف الثاني يتخذ القرار وأحيانا كنا نتخذ القرار بالاتفاق سويًا".

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