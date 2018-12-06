مجدي عبد الغني رفع سكينة على شوبير باجتماع اتحاد الكرة

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شوبير

سيف زاهر

سخر الإعلامي سيف زاهر - عضو اتحاد الكرة - من الأنباء التي تم تداولها عما حدث باجتماع اتحاد الكرة الذي انتهى باختيار أحمد شوبير نائبًا لرئيس الاتحاد هاني أبو ريدة .

وقال "زاهر" في برنامجه المذاع على "أون سبورت" : "سوف أحكي لكم ما حدث .. دخل الكابتن شوبير الاجتماع طرح نفسه كنائب للرئيس ، لكن الكابتن مجدي عبد الغني رفع سكينًا وقذفها ، ثم جاء كابتن كرم كردي وقال "على جثتي" ورفع كرسيًا وألقاه ، ثم جاء الكابتن أحمد مجاهد وقال (مفيش نائب وأنا موجود) ثم تحول الأمر إلى معركة ثم ساعتين كر وفر وأخرجوا القنابل المسيلة للدموع وكانت قصة طويلة عريضة ومهما أحكي لكم الإصابات والدم مش هتصدقوا اللي حصل ".

وأضاف: "أنا مستغرب إن السوشيال ميديا والمواقع تكتب حاجات محصلتش أصلا .. اختيار كابتن أحمد شوبير تم في 10 دقايق وكل الأعضاء وافقوا ببساطة".

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