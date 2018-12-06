تعليق صادم من "ساويرس" على "جسم الجريمة" المملوك لرانيا يوسف

06 ديسمبر 2018 - 07:08 ص

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على إخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف بعد التحقيق معها لمدة 4 ساعات في واقعة ارتدائها فستانًا عاريا .



وكتب ساويرس تغريدة ، معلقا فيها على الخبر ، قائلًا :" أربع ساعات على فستان ..... و يا ترى تحفظوا على جسم الجريمة و لا لأ ؟".



يُذكر أن نيابة استئناف القاهرة، قررت اليوم الأربعاء إخلاء سبيل الفنانة رانيا يوسف بضمان محل إقامتها بعد 4 ساعات من التحقيق معها على خلفية اتهامها بالفعل الفاضح.