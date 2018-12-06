» شاهد .. ترامب يصافح أوباما ويتجاهل "كلينتون" في جنازة بوش

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أوباما

ترامب

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيام الرئيس الأمريكي ترامب بتجاهل مصافحة منافسته السابقة هيلاري كلينتون و زوجها بيل كلينتون في جنازة الرئيس الراحل "بوش" الأب .

ودخل "ترامب" و زوجته "ميلانيا" إلى الجنازة ليجد "أوباما" و زوجته "ميشيل" وبجانبهما" "كلينتون" و "هيلاري" ، فدخلت "ميلانيا" أولا وسلمت على "ميشيل" و "أوباما" ، فيما مد "بيل كلينتون" يده لها فصافحته ، بينما لم تسلم على زوجته "هيلاري".

وفي الوقت ذاته دخل ترامب وسلم على "أوباما وميشيل" بينما تجاهل بيل وهيلاري كلينتون وجلس متجهما .

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