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جوزيه "مدرب مساعد" بالأهلي مع مدير فني غير متوقع

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ديسابر

جوزيه

شن الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي هجومًا شرسًا على إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب بسبب اختياراتها غير المرضية في مسألة المدير الفني .

وقال "زكي" في فيديو نشره عبر صفحته "نجم الجماهير" إن إدارة الأهلي عادت للتفاوض مع مانويل جوزيه الذي وافق على العودة ولكن "كمستشار فني على الدكة" بمعنى أنه يحضر المباريات بجانب المدير الفني ويعطيه بعض النصائح.

وأضاف: "جوزيه اشترط أن يكون "بيدرو" هو المدير الفني الجديد الذي سيعمل معه مستشار على أن يبقى كابتن محمد يوسف وكابتن سيد عبد الحفيظ في الجهاز".

وتابع: "في حال عدم التعاقد مع جوزيه فإن الأهلي سيستعين بالفرنسي ديسابر - المدير الفني السابق للإسماعيلي.

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