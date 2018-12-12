«جوجل»: هذا ما بحث عنه المصريون في 2018

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أصدرت "Google "، اليوم، تقريرها السنوي والذي يتناول أكثر عمليات البحث رواجًا على محركها لعام 2018، ويقدّم لمحة عن أهم المواضيع التي بحث عنها المصريّون على مدار هذا العام.

وتتضمن النتائج عمليات البحث الأكثر شيوعًا عن الأشخاص والأحداث ونجوم الرياضة والعروض والأغاني والبرامج التلفزيونية والمسلسلات في مصر.

وتصدر مسلسل "نسر الصعيد" و"مسرح مصر" الموسم الثالث بعمليّات البحث للعام الحالي، فيما جاءت الفنانة هيفاء وهبي على رأس قائمة الشخصيات العامة التي حرص المصريون على متابعة أخبارها والبحث عنها باستمرار، بعد اللاعب محمد صلاح.

وقد سيطرت المهرجانات الشعبية على العديد من عمليات البحث لهذا العام، حيث تصدّر مهرجان "لأ لأ" و"أنا جدع" قائمة أكثر الأغاني رواجًا لهذا العام، كما شملت قائمة الأخبار والأحداث مهرجان القاهرة السينمائي.

وتصدرت أهم مواضيع البحث في مصر عام 2018: "نتيجة الثانوية العامة 2018، ليفربول، مسلسل نسر الصعيد، معرفة اللجنة الانتخابية، جمال خاشقجي، أوقات الصلاة، رمضان 2018، محمد صلاح، هيفاء وهبي، كأس العالم، معرفة اللجنة الانتخابية، مهرجان القاهرة السينمائي، خسوف القمر، مهرجان لأ لأ، ديسباسيتو، داري يا قلبي، مسرح مصر الموسم الثالث، كلبش 2، سك على اخواتك".



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