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26 ديسمبر.. الحكم على مستريح أكتوبر

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الحكم

تأجيل

الاموال العامة

الجنح

المستريح

حددت محكمة جنح مستأنف الهرم برئاسة المستشار محمد الجابرى رئيس المحكمة، جلسة 26 ديسمبر الحالي للنطق بالحكم فى استئناف المتهم أحمد جمال الدين محمد "مستريح أكتوبر"، على الحكم الصادر ضده بالحبس ثلاث سنوات في قضايا نصب.. استولى على 144 مليون جنيه بزعم توظيفها و تم القبض عليه قبل هروبه من البلاد .

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد ألقت القبض على المتهم عضو مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى الشركات والمقيم في القرية السياحية الأولى - 6 أكتوبر جيزة لتلقية مبالغ مالية من المبلغين وآخرين تجاوزت 144 مليون بزعم توظيفها واستثمارها فى استيراد الأدوات الكهربائية مقابل أرباح كل ثلاثة أشهر وقيامهما بالاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة وكانت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى قد ألقت القبض على المتهم أثناء محاولته للهروب خارج البلاد.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم المحبوس فى القضية رقم 3653 غسيل أموال .



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