» رسميًا.. المغرب لن تُنظم أمم أفريقيا 2019

12 ديسمبر 2018 - 06:34 م

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن رشيد الطالبي العالمي، وزير الشباب والرياضة المغربي، أن بلاده لن تنظم منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكان الكاف قد أعلن فى وقت سابق سحب التنظيم من الكاميرون وفتح الباب أمام كل دول أفريقيا للتقدم بطلب التنظيم حتى منتصف الليل بتوقيت القاهرة ليوم الجمعة 14 ديسمبر الجارى.

ونشرت قناة الرياضية المغربية قرار وزير الرياضة والذى جاء مفاجئًا بعدما كانت تشير التوقعات إلى أن المغرب سيطلب التنظيم لجاهزيته خاصة وأن بلد الشمال الأفريقي كان ينافس على تنظيم كأس العالم، إلا أن وزير الرياضة فاجئ الجميع بإعلان قرار عدم ترشح المغرب.

ومن المقرر أن يعلن الكاف يوم السبت المقبل قائمة الدول التى تقدمت بطلب التنظيم، على أن تبدأ مباشرة إجراءات زيارة هذه الدول لمعاينة الإنشاءات ومدى القدرة على استضافة كأس الأمم الأفريقية، ليعلن بعدها المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى قراره فى اختيار البلد التى ستنظم البطولة بنهاية الشهر الجاري.

وستقام بطولة أمم أفريقيا 2019 لأول مرة بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، وستقام في شهر يونيو بدلا من يناير.