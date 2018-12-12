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"الخارجية" تعقد الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في الخارج

الحياة السياسية

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حسن عاشور

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وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 13 لسنة 2018 بدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية فى الدوائر الانتخابية: الرابعة ومقرها مركز طامية بمحافظة الفيوم/ والثامنة ومقرها مركز زفتى بمحافظة الغربية/ والأولى ومقرها قسم أول العريش بمحافظة شمال سيناء، والقرار رقم 14 لسنة 2018 بشأن الجدول الإجرائى والزمني للانتخابات التكميلية فى الدوائر الانتخابية الثلاث.

تستعد البعثات المصرية في الخارج لعقد الانتخابات التكميلية يومي 14 و15 ديسمبر الجارى، وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة، والتى تؤكد على أن المدعوين للتصويت هم المواطنون الذين ينتمون إلى الدوائر التى تجرى فيها الانتخابات التكميلية فقط، مع التزام البعثات فى الخارج بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 28 لسنة 2018 بشأن تنظيم تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية فى الانتخابات التكميلية.



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