«صلاح» أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018

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محمد صلاح

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أكدت تقارير صحفية فوز النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018، حسب استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وحصل «مو» على نسبة التصويت الأعلى بين اللاعبين المرشحين للجائزة، والتي تتم عن طريق تصويت الجماهير على مستوى العالم.

وأعلنت "بي بي سي" رسميًا عن الخماسي المرشح للجائزة عن عام 2018، حيث تنافس صلاح مع المغربي مهدي بن عطية (يوفنتوس)، السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، الغاني توماس بارتي (أتلتيكو مدريد).

وقررت الهيئة فتح التصويت أمام الجماهير بداية من يوم 17 نوفمبر الماضي، والذي انتهى يوم 2 ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الفائز يوم الجمعة المقبل.

وسبق لمحمد صلاح أن فاز بالجائزة في العام الماضي، والتي تم الإعلان عنها قبل أيام قليلة من الكشف عن جائزة أفضل لاعب أفريقي عن طريق الكاف، والتي توج المصري بها أيضا.


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